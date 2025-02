Der Nachwuchs hat beim Linz-Marathon Vorrang

Während die Mama die Startnummer anbringt, bindet der Papa die Turnschuhe. Freunde und Bekannte werden begrüßt. Viele Omas und Opas sind mit dabei – und feuern stolz die jüngsten Teilnehmer an. Es ist ein großes Lauffest für die ganze Familie, wenn Kinder und Jugendliche beim ÖGK-Junior-Marathon in Bewegung kommen. Dieser heuer am Samstag, 12. April, erneut beim Hofmann-Personal-Stadion und an der neuen Eisenbahnbrücke durchgeführte Bewerb zählt zu den Höhepunkten des Marathon-Wochenendes und steigt bereits am Samstag.

Beim Nachwuchs-Lauf wurde schon die eine oder andere große Leichtathletik-Karriere eingeläutet. Die Geschichte, wie er einst Endiorass Kingley am Rande eines Junior-Marathons entdeckt hatte, erzählt Roland Werthner gerne. "Eine Erscheinung", beschreibt Werthner den damals schon baumlangen Linzer, den er in seiner Funktion als Obmann der TGW-Zehnkampf-Union zur Leichtathletik überredete. Rückblickend hat es sich für beide Seiten ausgezahlt. Der mittlerweile mehr als zwei Meter große 22-Jährige ist vor allem als Dreispringer einer der besten heimischen Leichtathleten. Mit seinen 21 Jahren zählt der Linzer Kevin Kamenschak zu den großen europäischen Lauftalenten – und lebt seinen Profi-Traum. Der Heeressportler, der unter anderem vom Sportartikelausrüster Nike gesponsert wird, lief 2023 bei der U20-Europameisterschaft sensationell zu Silber (1500 Meter) und Bronze (5000 Meter). Angefangen hatte alles beim Junior-Marathon 2009. Weil Kamenschak immer sehr aktiv war, schlug seine Oma einen Start vor, und der Vater meldete den Fünfjährigen an. "Das war mein erster Lauf und ich habe gleich meine Altersklasse gewonnen. Für mich ist das eine bleibende Erinnerung", erzählt der Mittelstreckenspezialist.

Auch das Rahmenprogramm kann sich am 12. April sehen lassen. So findet am Veranstaltungsgelände die Linz-AG-Familienparty statt, das LIVA-Haus Kuddelmuddel liefert lustige und spannende Programmeinlagen – und auch der beliebte Maskottchen-Lauf steht auf dem Programm. Rasche Anmeldung lohnt sich Wer seinen Nachwuchs für den Junior-Marathon (keine Nenngebühr) anmelden möchte, sollte schnell sein. Die Teilnehmerzahl für die Veranstaltung ist auf 2000 Kinder begrenzt. Sobald das Starterlimit erreicht wird, werden keine An- oder Nachmeldungen mehr entgegengenommen.

