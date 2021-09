Ich weiß, für Autofahrer wird es dadurch etwas mühsamer, von A nach B zu kommen, aber an einem Tag im Jahr kann man das doch hinnehmen. Wir, die Läufercommunity, sind ja eigentlich ein recht genügsames Grüppchen, uns reichen ein paar Wege im Wald oder zwischen den Feldern, Rad- und Gehwege oder auch wenig befahrene Straßen. Dann sind wir auch schon glücklich. Aber am 24. Oktober wollen wir wieder so richtig groß durchstarten. Die neue Vöest-Autobahnbrücke wartet auf die tausenden Läuferinnen