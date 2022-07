Steve ist Engländer und damit einer von Millionen, die heute (21 Uhr, ORF 1) seinen "Lionesses" im ersten Fußball-EURO-Viertelfinale in Brighton gegen Spanien die Daumen drücken werden. Ganz weit oben in der Gunst des Sicherheitsmannes im mondänen Hotel "Pennyhill Park" steht Österreichs Frauen-Nationalteam, das mit seinem umgänglichen, unkomplizierten und netten Auftreten in den vergangenen Wochen das Herz des manchmal knurrigen Zeitgenossen erobert hat.