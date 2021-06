Nämlich (fast) nichts und niemand. Vor einer Woche war ich einer von rund zehn Leuten in der riesigen Ankunftshalle, in der man sich normalerweise eher gegenseitig auf die Zehen steigt. Beim gestrigen Fußmarsch in Richtung Flugsteig war es dann schon fast gespenstisch still. Noch ist die Reiselust nicht wirklich ausgebrochen, weshalb in München einer der beiden Terminals komplett geschlossen ist und am zweiten dennoch wenig bis gar nichts los ist. Die Geschäfte und Cafés sind geschlossen. Für