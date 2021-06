Nein, es ist keine Europameisterschaft wie jede andere. Das war spätestens am Tag vor dem Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien in der Bukarester Altstadt zu sehen. Waren vor fünf Jahren bei der Europameisterschaft in Frankreich die Straßen und Gassen in Paris und Bordeaux noch in Rot-Weiß-Rot getaucht, so war am Wochenende in Bukarest davon wenig zu sehen. Wer sich mit einem der 2000 an Österreich vergebenen Ticket doch nach Rumänien wagte, der wusste am