Architekturkritik: Das hohe Schwarze

Neuer – überraschender – Akzent in ländlichem Kontext. Zu sehen in Hagenberg im Mühlkreis.

Dass Architekten ihre modernistischen Wohnhäuser gerne für die Kundschaft entwerfen, jedoch selbst am liebsten in schick renovierten, urbanen Altbauwohnungen leben, ist ein lang gehegtes Klischee. Sicher, an Klischees ist manches wahr. Doch bis heute kennt die Baugeschichte der Moderne viele faszinierende Häuser, die Architekten für sich selbst entworfen haben.