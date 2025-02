Architekturkritik: Raumwunder des Wissens

Betritt man das neue Gebäude House of Schools (HOS), das von der Business School der Linzer JKU (Kepler-Universität) genutzt wird, durch den Haupteingang auf der Nordseite, eröffnet sich ein zunächst verwirrender Blick in ein monumentales Atrium. Ein großflächig durchlichtetes, leicht geneigtes Glasdach spendet reichlich Tageslicht, um die Fülle der vom Büro querkraft-Architekten in diesem Raum geplanten architektonisch-funktionalen Inszenierung zur Geltung zu bringen.

Über eine Höhe von fünf Geschoßen entwickelte das Wiener Büro ein anspruchsvolles räumliches Spiel aus Wegen, frei den Raum durchschneidenden Treppen und eingehängten Plateaus (mit frei verfügbaren Besprechungsinseln). All dies dient nicht einer klassischen Gebäudeerschließung, sondern schafft offene, vielfältig nutzbare Arbeits- und Begegnungsflächen für Studierende, die Verwaltung und die Lehrenden. Gesteigert wird diese räumliche Komplexität durch die Stütz- und Querträger, der sichtbar gelassenen Primärkonstruktion. Sie bildet, einem Industriebau vergleichbar, ein regelmäßiges 10x10-m-Raster, das die beschriebenen Elemente trägt. Die "Ordnung" des Ganzen erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Es ist ein Nutzungsangebot, das "erobert" werden will.

"Barock" interpretiert

Spontan assoziiert man einen hell-freundlichen Gegenentwurf zu den düsteren Raumvisionen des römischen Barockarchitekten Giovanni Battista Piranesi (1720–1778). Aber natürlich befindet man sich als JKU-Studierender nicht in einem der Carceri (Kerker) Piranesis, sondern in einer sich über fünf Geschoße erstreckenden horizontal und vertikal verschränkten "Lernlandschaft". Sie zelebriert das Prinzip von Offenheit, Flexibilität und Vernetzung.

Vielfältige Arbeitsplätze und Lerninseln Bild: Hertha Hurnaus

In Verbindung mit der offengelegten Rationalität der Konstruktion wird dieses anspruchsvolle Raumgebilde fast zum gebauten Symbol dessen, was letztlich Wissenschaft auszeichnet. Vielleicht also ein architektonisches Manifest in Zeiten populistisch angeheizter Wissensfeindlichkeit?

Hierzu passt, dass das HOS von querkraft-Architekten eine der wichtigen Errungenschaften der Moderne, die Auflösung aneinandergereihter geschlossener Raumzellen (man könnte schlicht Zimmer sagen), konsequent zugunsten einer fließenden Raumorganisation ersetzt.

Funktionale Technik und lichtvolle Plastizität Bild: Hertha Hurnaus

Fließend in 3D

Bemerkenswert ist dabei, dass es sich quasi um einen virtuos fließenden Raum in 3D handelt, der sich vom Erdgeschoß ausgehend bis unter das Dach entwickelt. Mit eindrucksvoller Dynamik dehnt sich die Lernlandschaft in alle Richtungen aus.

Natürlich gibt es auch im HOS auf allen fünf Geschoßen geschlossene Räume. Da das neue Gebäude alle administrativen und für den Unterricht notwendigen Räume der JKU Business School umfasst, musste für diese eine Lösung gefunden werden, die die dramatische Rauminszenierung im Kern nicht konterkariert. querkraft geht diesbezüglich einen überaus stringenten Weg: alle Büro- und Unterrichtsräume rücken an den äußeren Rand der Gebäudekubatur und begleiten die Fensterfronten der Fassaden. Im Gegensatz zur Bewegtheit des Atriums wirken sie fast unauffällig, zurückhaltend und nehmen eine eher funktionale, dienende Rolle ein. Bei aller räumlichen Vielfalt prägt eine hell-homogene, roh belassene Materialsichtigkeit die Atmosphäre. Leitungen und Installationen werden offen gezeigt, Raumfülle und Funktionalität verbinden sich zu einer attraktiven, vielseitig nutzbaren Synthese.

Deutlich technoider erscheinen die doppelschichtig ausgeführten, teils für Begrünung vorgesehenen Außenfassaden des Gebäudekubus. Sie verleihen dem Bau nicht nur eine plastische Struktur. Der hier betriebene technische Aufwand dient einer transparenten, gut regulierbaren Lichtführung und zur Optimierung der klimatischen Verhältnisse im Inneren.

Das Gesamtkonzept sieht die Errichtung von zwei weiteren, benachbarten Gebäuden vor, die auf hoffentlich ähnlich eindrückliche Weise unser aktuelles Bild von universitärer Wissensproduktion architektonisch repräsentieren.

Datenblatt

Entwurf: querkraft-Architekten ZT GmbH, Wien (Projektleitung: Stefanie Meyer)

Bauherr: BIG

Wettbewerb: 2020; Planungsbeginn: 01/2021; Fertigstellung: 09/2024

Baumaterial: Stahlbetonskelettbauweise mit Hohlkörperdecken; Ökologie:

klimaaktiv-Gold-zertifiziert

Autor Georg Wilbertz Georg Wilbertz