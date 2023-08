Badeschluss

Das Steyrer Stadtbad ist seit einigen Tagen eine kleine Weltberühmtheit, weil dort ein Bademeister einen Burschen per Spitz vom Zehner ins Sportbecken befördert hat.

Die mit Handykamera aufgenommenen Bilder von dem Vorfall waren in den sozialen Medien ein Renner. Der Bademeister hat mittlerweile seinen Job verloren, die Staatsanwaltschaft ermittelt, kurz: Die Unbeherrschtheit eines Augenblicks hat einen gravierenden Schaden ausgelöst, alle Folgen sind noch gar nicht absehbar.

Ich habe dieses nicht alltägliche Ereignis mit besonderem Interesse verfolgt, weil ich selbst als Student in den 1980er-Jahren drei Sommer lang immer je vier Wochen als Bademeister im Steyrer Stadtbad gearbeitet habe. Dieser Ferialjob war nur für meine Freunde spektakulär, aber ich wusste schnell, dass wir von Baywatch weiter entfernt waren als Steyr von Kalifornien.

Vor allem nach einer Reihe heißer Sommertage stieg das Aggressionslevel unter den Badegästen, wir wurden in solchen Hochsommerwochen eher Badewaschl genannt, nicht Bademeister.

Fingerspitzengefühl und Diplomatie waren viel wichtiger als das Pfeiferl um den Hals, mit dem wir ungestüme Burschen zur Raison bringen sollten.

Jede Wette, dass das mittlerweile noch viel schwieriger geworden ist. Ob sich heute noch ein Teenager beeindrucken lässt, wenn man ihm mit Badeverbot droht? Ich wage es zu bezweifeln.

Ich will an dieser Stelle auch den Bademeister nicht freisprechen, aber er wird nicht ohne Grund auf den Zehner geklettert sein. Dass er dann den Bogen überspannt hat, ist keine Frage.

Es ist ein Beispiel dafür, wie Situationen entgleisen können. Dem Zorn nachzugeben, kann hin und wieder befreiend wirken. Sehr oft aber, siehe Steyr, fängt danach der Zores erst so richtig an. Es ist deshalb auch ein ideales Beispiel, um auf die Bedeutung der Selbstkontrolle hinzuweisen. Durchatmen, bis zehn zählen etc. – Rezepte, um beherrscht zu bleiben, gibt es viele. Am meisten hilft aber, wenn man in der Lage ist, die Turbulenzen zu antizipieren, die man mit einer spontanen Wut-Entgleisung entfesseln kann.

Das gilt auch für den privaten Kreis, eine Beleidigung ist meist nur mit viel Aufwand wieder einzufangen, und der Gedanke "Hätt ich das doch nie gesagt" verfolgt einen oft bis in den Schlaf.

Oder schauen wir nach Spanien, wo der Präsident des Fußballverbandes nach dem Frauen-WM-Finale sein Macho-Gehabe nicht kontrollieren konnte und mit einem indiskutablen Kuss eine spanische Spielerin bei der Siegerehrung bedrängte. Diese dreiste Dummheit mündete in die maximale Eskalation. Nur über die grandiosen spanischen Weltmeisterinnen spricht kaum noch einer. Ein Trauerspiel.

Ich schreibe diese Zeilen im Bewusstsein, dass Freunde und Verwandte den Text mit Amüsement lesen. Als Friedensapostel bin ich nicht erstgereiht. Aber wenn es um "Häferl" geht, bin ich vom Fach.

