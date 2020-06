Außer Tritt geraten von alexander zens

Was ist mit Armin Laschet los? Das fragen sich Wegbegleiter und Konkurrenten des Ministerpräsidenten des einwohnerstärksten deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Der sonst solide CDU-Politiker macht im Corona-Krisenmanagement derzeit keinen sattelfesten Eindruck. Das Virus bringt seine Karriereplanung ins Wanken. Laschet galt bisher als Favorit gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen im Rennen um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer an der CDU-Spitze. Folglich wäre er logischer Kanzlerkandidat für die Wahl 2021. Doch während andere Regierende von der Coronakrise profitieren – etwa sein Widersacher Markus Söder (CSU) in Bayern –, gerät der 59-Jährige zusehends außer Tritt.

Laschet war einer der Ersten in Deutschland, der offensiv Lockerungen der Corona-Maßnahmen forderte und umsetzte. Nun gibt es gerade in seinem Bundesland große Infektionsherde in und um Fleischfabriken. Laschet musste einen lokalen Lockdown verfügen.

Dazu kommen unglückliche Auftritte. Mit der sinngemäßen Äußerung, dass Rumänen und Bulgaren das Virus eingeschleppt hätten, zog er sich Zorn zu. Das passiert gerade Laschet, der die Integration und den Kampf für Schwache immer als großes Anliegen definiert hat und der laut "Focus" fast harmoniesüchtig ist. Alles hat eben seine Grenzen: Österreichs Reisewarnung bezüglich Nordrhein-Westfalen kritisierte Laschet umgehend: "Ich glaube nicht, dass Gütersloh schlimmer ist als Ischgl." Nicht wenige trauen Laschet aber zu, dass er politisch zurück in die Spur findet. Der verheiratete Vater dreier Kinder hat viele Stationen absolviert – vom Aachener Stadtrat über den Bundestag, das EU-Parlament bis zum Düsseldorfer Landtag. 2017 wurde er Ministerpräsident, nach einem überraschenden Wahlsieg gegen SP-Amtsinhaberin Hannelore Kraft.

Der Jurist, der Deutschlands derzeit einzige CDU/FDP-Landesregierung führt, trat bisher stets als bodenständiger Problemlöser mit rheinischer Frohnatur auf, er inszenierte sich weniger als Visionär und schon gar nicht als Krawallmacher. Corona ist auch seine bisher größte Herausforderung.

