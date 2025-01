1996 wurde erstmals vor dem Rathaus ein Eislaufplatz aufgebaut. Damit konnte nach dem Ende des Christkindlmarkts die Fläche für die nächste Attraktion genutzt werden. Eine Inspiration war New York mit dem Eislaufplatz vor dem Rockefeller Center. Wien steht heute in nichts nach, es nimmt wie New York einen Topplatz auf der Liste der unvergesslichsten Eislaufflächen der Welt ein.