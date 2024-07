 Als die Österreicher Olympia lieben lernten

Am Freitag, 26. Juli, beginnen in Paris die Olympischen Sommerspiele. An diesem Tag liefen 100 Jahre zuvor, ebenfalls in Paris, die letzten Bewerbe, tags darauf war nur noch die Abschlussfeier. Und die wurde tatsächlich ein Fest, denn allen Skeptikern zum Trotz waren die vom Erfinder der modernen Olympischen Spiele, Pierre de Coubertin, gegen viele Widerstände für die französische Hauptstadt erkämpften Wettkämpfe des Jahres 1924 erstmals ein weltweit anerkannter Erfolg geworden.