Paradies unter Bäumen für junge Abenteurer

"Schnecken finde ich so interessant", schwärmt die fünfjährige Ella, während sie eines dieser Exemplare genau beobachtet, wie es über ihre linke Hand kriecht. Warum das so ist, kann sie nicht erklären. "So halt", sagt sie mit einem Achselzucken, setzt die Schnecke auf den Boden und hüpft fröhlich davon.