Der Wald steckt in der Krise und droht unter den vielen Einzelinteressen, die aufeinanderprallen, noch mehr Schaden zu nehmen. Viele seiner selbst deklarierten Freunde und Bewunderer betätigen sich in der Realität als Totengräber. Die Ist-Situation: "Die Forstbesitzer haben das Schadholz aufgearbeitet, das ist zu würdigen", sagt Landesforstdirektorin Elfriede Moser, die als oberste Behördenvertreterin über den Waldzustand wacht. Binnen fünf Jahren sind in Oberösterreich acht Millionen Festmeter