Der Wald der Bauern, Bürger und Barone

Wem gehört der Wald in Oberösterreich? Das Eigentum wird in den großen Forstgütern einerseits von ehemaligen Prinzen, Fürsten und Baronen vertreten, andererseits von Bischöfen und Äbten. Es mischen auch einige Großindustrielle mit, doch vor allem ist der Wald ob der Enns in den Händen von Zigtausenden von Bauern und Bürgern.