Zu Hause bei Unternehmerin Melanie Hofinger

"Mit einem guten Buch in der Hängematte unter der großen Linde, man hört das Wasser plätschern und riecht die Duftrosen. Hund Bodo liegt unter der Hängematte." So beschreibt Unternehmerin Melanie Hofinger ihren Lieblingsplatz im Sommer im Ferienhaus in Klaffer am Hochficht.