Zehn Prozent weniger Immobilienverkäufe

Steigende Zinsen, strengere Kreditvergaberichtlinien, die hohe Inflation und allgemeine Verunsicherung haben im vergangenen Jahr zu einem Rückgang der Immobilienverkäufe geführt – minus 10,3 Prozent auf 146.526 Transaktionen. Trotzdem stieg der verbücherte Verkaufswert in Summe um 1,9 Prozent auf 44 Milliarden Euro, was besonders auf Zinshäuser und Seegrundstücke zurückzuführen war, die gegen den Trend wertmäßig deutlich zulegten, zeigt eine Analyse des Immobilienmakler-Netzwerks Remax.

Das wirtschaftliche und politische Umfeld habe vor allem ab der zweiten Jahreshälfte 2022 zu einer niedrigeren Nachfrage, einem deutlich höheren Angebot und zu einem Abflachen der Preiskurve geführt. Aufgrund der derzeit vorherrschenden Rahmenbedingungen sei auch im Jahr 2023 mit einem Rückgang bei den Immobilienverkäufen zu rechnen, sagt Bernhard Reikersdorfer, Managing Director von Remax Österreich.

Remax erfasst für seine Erhebung alle Kaufverträge im öffentlich zugänglichen amtlichen Grundbuch und ergänzt diese um historisch erfasste Nutzwertgutachten, Flächenwidmungs- und Gebäudeinformationen aus dem Grundstücksverzeichnis sowie Daten aus Immobilieninseraten. 2022 sind die Verkäufe auf breiter Front zurückgegangen und betrafen Wohnungen, Grundstücke, Gebäude und Pkw-Abstellplätze ebenso wie Einfamilienhäuser, Dachgeschoßwohnungen und Hausanteile. Auch gab es in allen Bundesländern ein Minus, am wenigsten in Salzburg (minus vier Prozent), am stärksten in Vorarlberg (minus 14 Prozent). Wertmäßig gab es in Kärnten die höchste Dynamik mit einem Plus von acht Prozent (Tirol minus sieben Prozent).

