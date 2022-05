Wunderwerk Holz: Wie sich Bauen und Klimaschutz die Hand reichen

Es ist selbst ein Wunderwerk aus Holz, das Museum "Lignorama" in Riedau (Bezirk Schärding). Denn was seit mehr als 20 Jahren im Herzen der Innviertler Gemeinde steht, besteht aus nur 60 Teilen und lässt sich nachhaltig überall und mehrmals aufstellen.

Zuvor stand der dank eines von der Holzverarbeitungsfirma Leitz zum Museum geadelte Pavillon in Japan. Er war das "Österreichhaus" bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano.

Der vom Vorarlberger Architektur-Duo "Kaufmann 96" ersonnene Holzbau ist mehrfach preisgekrönt und gerade recht, die Vorzüge von Holz und Bauen ins richtige Licht zu rücken. Das tut das Museum viermal pro Jahr mit Sonderausstellungen.

Naturbaustoff Holz

Ab 13. Mai gibts eine neue Schau zu sehen. Sie stellt unter dem Titel "Aus Holz gebaut – vielfältig, innovativ und klimafreundlich" die Nachhaltigkeit und multiple Verwendung des Naturbaustoffes Holz in die Auslage.

"Bei nur einem Rundgang kann vom kleinen, feinen Holzhaus bis zum 84 Meter hohen Holz-Hochhaus alles bestaunt werden, was aus Holz möglich ist", sagt Museumsleiterin Cornelia Schlosser. Dies freilich nur im Modell, aber nicht minder liebevoll gebaut wie die großen, dann in die Tat umgesetzten Objekte. Zu sehen ist etwa das "Paneum" von Backaldrin in Asten der Architekten "Coop Himmelb(l)au".

Wer Klimaschutz intensiv erfahren möchte, kann sich mit passenden Bäumen für sich wandelnde Klimazonen interaktiv beschäftigen. Der Weg vom Baum zum Haus, aber auch zum landwirtschaftlichen Gebäude ist dann nicht mehr weit.

Auch Kindern wird im "Lignorama" nicht langweilig. Mittels Holzstäbchen kann spielerisch in die Welt der Statik eingetaucht werden. Eine spezielle Folge der "Sendung mit der Maus" zeigt, wie man aus Holz ein Hochregallager baut.

Die Ausstellung, ersonnen von Kuratorin Anne Isopp, öffnet am Freitag, 13. Mai, und ist bis 14. August zu sehen. Offen ist jeweils Freitag, Samstag und Sonntag, von 10 bis 17 Uhr (Erwachsene fünf Euro, Familienkarte elf Euro).

Beim Pramtaler Museumstag am Sonntag, 15. Mai, ist von 13 bis 17 Uhr der Eintritt kostenlos. Obendrein gibt es Führungen und Bewirtung. Freitag, 20. Mai, ist Familienfest von 14 bis 17 Uhr mit Kinder-Workshops, Führungen und Kulinarik. (haas)