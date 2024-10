WSG: Ein Kinderhaus und ein Seniorenhaus

Spatenstich mit Kindern in Asten (WSG)

Zwei Spatenstiche binnen weniger Tage: Darüber informierte der gemeinnützige Bauträger WSG mit Sitz in Linz.

In Asten wird ein "Kinderhaus" gebaut – Kindergarten und Krabbelstube in Holzbauweise. Die WSG agiert als Generalunternehmer, unterstützt von Architekt Norbert Haderer. In zentraler Lage entstehen 2000 Quadratmeter Nutzfläche für insgesamt 13 Gruppen und 5000 Quadratmeter Freifläche.

In Katsdorf wird das Senioren-Wohnprojekt "WIBA" (Wohnen im besten Alter) errichtet – ein Gebäude mit 16 Wohneinheiten, das speziell für ältere Menschen konzipiert ist, barrierefrei, mit Stellplätzen für Pflegedienste und einem Gemeinschaftsraum. Je nach individuellem Bedarf können die Bewohner verschiedene Betreuungspakete in Anspruch nehmen, die in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, dem Sozialhilfeverband und dem Diakoniewerk angeboten werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Asten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.