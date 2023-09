Wohnungspreise: Der Markt ist zweigeteilt

Nach Jahren mit deutlichen Preiszuwächsen erwarte man eine "kontrollierte Abnahme". Immobilien seien zudem nicht gleich Immobilien. Seit Anfang 2022 beobachte man eine Zweiteilung des Marktes: Neubauwohnungen auf der einen Seite, gebrauchte auf der anderen. Seit Mitte des Vorjahres haben sich laut Reith neue Wohnungen verteuert, gebrauchte verbilligt.

Bestehende Kreditnehmer werden laut Raiffeisen Research in Zeiten der Zinswende eher nicht in Bedrängnis geraten. Potenzielle Verkäufer haben demnach Anfang 2022 festgestellt, dass die lange Phase stark steigender Immobilienpreise dem Ende zugehe. Mit den ersten Anzeichen sinkender Preise stieg die Zahl der inserierten Objekte. Jedoch sank die Menge an Angeboten zuletzt wieder.

Die Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen sank im ersten Halbjahr von 973 auf 550 Millionen Euro, so Raiffeisen Research.

