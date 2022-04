Wohnungsmarkt: Auch im Vorjahr großes Investoren-Interesse

"Durch die stetig wachsende Bautätigkeit in den vergangenen Jahren hat auch der Investmentmarkt profitiert", sagte Georg Fichtinger, Chef für Anlageimmobilien bei CBRE.

Erstmals nahm das Unternehmen den Wohnungsmarkt in Linz unter die Lupe. 1300 Wohnungen seien im Vorjahr in der Landeshauptstadt fertiggestellt worden, der Großteil davon in den Außenbezirken sowie nordöstlich der Innenstadt, wo auch der Bruckner Tower mit 354 Wohnungen entstand. Potenzial sieht CBRE in Linz in den Außenbezirken und rund um den Hafen.

Weil die Bautätigkeit in Österreich heuer zurückgehen dürfte, erwartet Fichtinger auch weniger Volumen bei den Investitionen.