Wohnungen binnen fünf Jahren um 32 Prozent teurer

Das geht aus einer Analyse der Grundbucheintragungen hervor, die das Maklernetzwerk Remax diese Woche veröffentlicht hat.

Der typische Wohnungspreis stieg binnen eines Jahres um 9,3 Prozent auf 241.506 Euro. Im Fünfjahresvergleich hat sich der typische Preis um 32 Prozent erhöht. Im Zehnjahresvergleich waren es 74 Prozent. "Dieser Preisanstieg ist das Resultat von Inflationsängsten, niedrigen Zinsen für Anleger wie Eigennutzer und verstärkter Bautätigkeit mit stark steigenden Baukosten", sagte Remax Managing Director Anton Nenning.

56.119 Einheiten erhielten österreichweit einen neuen Eigentümer, ein Plus von 11,4 Prozent. Von 2017 bis 2020 pendelte die Zahl der verkauften Wohnungen zwischen 49.584 und 50.386 verkauften Einheiten. Der Gesamtverkaufswert stieg um 22,8 Prozent auf 14,92 Milliarden Euro.

Die Verkaufszahlen und die Preise gingen 2021 in sämtlichen Bundesländern sprunghaft in die Höhe: In Oberösterreich bekamen 7151 Wohnungen einen neuen Eigentümer, 60 mehr als 2020 und so viele wie nie zuvor binnen eines Jahres.

Geringstes Preisplus in OÖ

Der Gesamtverkaufswert stieg um 15,3 Prozent auf 1,61 Milliarden Euro.

Mit 1313 Einheiten wechselten die meisten Wohnungen in Linz den Eigentümer. Es folgen Wels (Stadt und Land) mit 903 Wohnungen, und Linz-Land (838). Auch in Oberösterreich sind die Durchschnittspreise für Eigentumswohnungen im Vorjahr um 5,3 Prozent auf 212.292 Euro gestiegen. Das ist der geringste Preisauftrieb aller neun Bundesländer.

Teuerster Wohnungsbezirk ist Vöcklabruck mit einem typischen Preis von 251.108 Euro. Es folgen Urfahr-Umgebung (239.093 Euro), Linz-Land (225.194 Euro) und die Landeshauptstadt Linz mit 224.627 Euro.