Wo Obdachlose ein "Dach überm Kopf" erhalten

Energie AG, Kolpingsfamilie Linz, HTL 1 Bau & Design und Sozialverein B37 treiben ihr Sozialprojekt "Dach überm Kopf – DüK" voran. Dabei handelt es sich um einen zwei mal zwei Meter großen Witterungsschutz aus Holz, in dem ein Bewohner Habseligkeiten unterbringen und übernachten kann. Der Schutz ähnelt einem Kiosk und ist versperrbar, ausgestattet mit einer Klappbank, einer kleinen Abstellfläche, einem Feuerlöscher und einem Erste-Hilfe-Paket. Zusätzlich gibt es ein Solarpaneel, das eine kleine Lampe und eine USB-Steckdose mit Strom versorgt.

Nun wurde das sechste "DüK" auf einem Grundstück der Energie AG in Linz-Wegscheid aufgestellt. Das Projekt verfolgt das Ziel, obdachlosen Menschen Stabilität und Perspektiven zu geben und ihnen zu helfen, wieder in ein geregeltes Leben zurückzufinden. Ein Bewohner habe bereits eine reguläre Wohnung bezogen, ein anderer befinde sich wieder in einem Arbeitsverhältnis, sagt Christian Gaiseder vom Sozialverein B37.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.