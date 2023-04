Wo das zweithöchste Hochhaus der Welt entsteht

Heute vor 25 Jahren, am 15. April 1998, wurden die Petronas Towers in Kuala Lumpur offiziell zum damals höchsten Gebäude der Welt erklärt – mit einer Höhe von 452 Metern. Die Türme, deren Spitzen einem Minarett nachempfunden sind, machten Malaysias Hauptstadt international bekannt. Nun schickt sich die Metropolregion in Asien mit rund neun Millionen Einwohnern erneut an, mit einem Mega-Wolkenkratzer international hervorzustechen.

In Chinatown entsteht gerade der Merdeka 118. Wie der Name verrät, hat er 118 Stockwerke – und wird mit einer Höhe von 678,9 Metern das vorerst zweithöchste Gebäude der Welt sein. Zum Vergleich: Das ist mehr als doppelt so hoch wie der Eiffelturm und fast dreimal so hoch wie das höchste Hochhaus in Deutschland, der Commerzbank-Turm in Frankfurt (259 Meter). Den Spitzenplatz hält weiter der 828 Meter hohe Burj Khalifa in Dubai. Dem effektvollen Rekordhalter im Wüsten-Emirat den Rang abzulaufen, dürfte eine gewaltige Herausforderung werden.

"Es war ein ziemlicher Hype, als die Petronas Towers damals eröffnet wurden. Die Malaysier waren total stolz auf diese Pracht", sagt der Sänger Siva Kumar, der selbst schon in dem Skyscraper aufgetreten ist. "Die Zwillingstürme haben auch viele Touristen in die Stadt gelockt, besonders wegen der Skybridge." Bis heute strömen abends Massen Schaulustiger an, um auf dem Platz davor die "Lake Symphony" zu erleben, ein faszinierendes Spektakel aus Wasserfontänen, Licht und Musik. Innen erwartet Besucher Kuala Lumpurs bekanntestes Einkaufszentrum Suria KLCC.

"Vom Kaff zur Metropole"

Sechs Jahre wurde an den Petronas Towers gebaut. Auf den ersten Blick wirken sie futuristisch wie ein gigantisches Raumschiff oder "wie zwei silberne Raketen, die einer Episode von Flash Gordon entsprungen sind". So beschreibt zumindest der "Lonely Planet" die Konstruktion. Sie verkörperten "die perfekte Allegorie für den kometenhaften Aufstieg der Stadt von einem Kaff für Zinnarbeiter zur Metropole des 21. Jahrhunderts", meint der Kultreiseführer.

Erbaut wurde das Wahrzeichen vom Mineralölkonzern Petronas und dem preisgekrönten argentinischen Architekten César Pelli (1926–2019). Trotz des modernistischen Anscheins stecken traditionelle Motive der islamischen Kunst im Design, eine Hommage an die muslimische Prägung Malaysias. Der Grundriss entspricht der Form eines achteckigen Sterns, dessen Innenkanten nach außen gewölbt sind.

Um einiges schlanker als die Petronas Towers wird der Merdeka 118. Baubeginn war 2015, fertiggestellt wird der Wolkenkratzer laut Bauherr PNB Merdeka Ventures voraussichtlich mit Jahresende. "Im 115. und 116. Stockwerk wird die höchste Aussichtsplattform Südostasiens und die zweithöchste der Welt liegen – eine aufregende globale Touristenattraktion", sagte Vorstandschef Tengku Dato’ Ab Aziz Tengku Mahmud. Zudem sei ein siebenstöckiges Einkaufszentrum namens 118 Mall geplant.

1,4 Milliarden Euro Kosten

Die Gesamtkosten der Konstruktion aus Glas, Stahl und laut eigenen Angaben nachhaltigem Beton betragen sieben Milliarden malaysische Ringgit. Das sind umgerechnet 1,4 Milliarden Euro. Merdeka 118 steht ganz in der Nähe des Merdeka-Stadions: Dort wurde 1957 die Unabhängigkeitserklärung der Föderation Malaya von Großbritannien verlesen. Merdeka bedeutet übersetzt Unabhängigkeit.

