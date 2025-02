Wirbel um Luxusbau in Velden am Wörthersee

Seine Residenz in Velden durfte Musiker Andreas Gabalier bereits seit Monaten nicht mehr betreten. Wie die Kleine Zeitung diese Woche berichtete, lässt die Kärntner Gemeinde die Wohnanlage Marina Village am Seecorso 52 seit dem Jahr 2021 prüfen – vom Landesverwaltungsgericht Kärnten wurde die Luxusimmobilie als Schwarzbau eingestuft. Erbaut wurde das Objekt 2016 vom Unternehmer Wolfgang Schmalzl, einem ehemaligen ÖVP-Politiker und früheren Baureferenten der Gemeinde, mit einer 2013 erteilten Bewilligung für ein touristisches Konzept. Stattdessen befinden sich in der Luxusimmobilie aber neun Eigentumswohnungen – wie die von Gabalier. 2,5 Millionen Euro soll der Musiker 2019 für das 155 Quadratmeter große Penthouse mit sechs Terrassen und Blick auf den Wörthersee bezahlt haben.

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts bestätigt. Das Urteil ist rechtskräftig und zeigt zwei Optionen für Schmalzl und Eigentümer: Gebäudeabriss bis 30. April oder nachträgliche Baubewilligung für ein touristisches Konzept. Letzteres streben die Eigentümer offenbar an. "So wie das Gebäude jetzt da steht, kann es nicht genehmigt werden", sagt Bürgermeister Ferdinand Vouk. Er verlangt aber, dass das Gebäude "glasklar als touristischer Betrieb erkennbar" sein muss – es sollen keine privaten Wohnungen sein, die gelegentlich vermietet werden.

