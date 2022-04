Wienerberger wird dank Recycling grüner

Bild: New Horizon

Im "Ciclo-Brick" sind 20 Prozent Ziegelmasse aus Abbruchhäusern eingearbeitet. Der so wiedergewonnene "Naturstoff" Ton wird dazu fein gemahlen und beigemengt. Produziert wird an einem Wienerberger-Standort in den Niederlanden.

Die Firma New Horizon ist auf sogenanntes "Urban Mining" spezialisiert. Darunter versteht man die Gewinnung von Reststoffen aus Abbruchhäusern und von anderen städtischen Baustellen, die erneut verarbeitet werden und so ein weiteres Leben erhalten. Und obendrein spart man CO2.

"Wir sehen eine kreislauforientierte Wirtschaft als Chance, die viele Vorteil bringt", so Wienerberger-Chef Heimo Scheuch. Denn neben Klimaschutz und Rohstoffreduktion stärken innovative Produkte auch die Wettbewerbsfähigkeit. Der neue Second-Hand-Ziegel kann übrigens beliebig oft recycelt werden.

Wienerberger will bis 2030 seine CO2-Emissionen um 40 Prozent verringern und ab 2023 nur noch Produkte auf den Markt bringen, die zu 100 Prozent wiederverwertbar sind.