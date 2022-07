Wie wird's im Winter? Was Mieter befürchten und beachten sollten

Was ist, wenn der Winter kommt und die zentral gesteuerte Heizung nicht die gewohnte Wärme hergibt? Diese Frage stellen sich viele, wenn sie am Gas hängen. Nicht beruhigend wirkt eine Meldung des Wohnungskonzerns Vonovia, der Heizungen von 23 bis 6 Uhr bei 17 Grad drosseln will, um Energie zu sparen.