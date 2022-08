Er ist selbst in einer GWG-Wohnung in der Schumpeterstraße in Linz/Dornach-Auhof aufgewachsen, jetzt denkt er als Stadtrat die Stadtplanung neu. "Nebenbei" ist Dietmar Prammer (SPÖ) Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnbaugesellschaft GWG, die mit ihren knapp 20.000 Wohnungen der Platzhirsch beim sozialen Wohnen in der Landeshauptstadt ist.