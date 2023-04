Wie die Krise bei Tech-Konzernen die Immobilienbranche erfasst

Twitter-Zentrale in San Francisco: Die Metropole kämpft gegen Leerstand.

Es ist ein Rückzug im großen Stil: Nach Jahren der Sonderkonjunktur setzen etliche große Tech-Unternehmen in den USA den Sparstift an – nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern auch bei den Immobilien. Das gilt vor allem für die fünf größten Konzerne in der Branche: Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta und Microsoft. Sie stoppen Bauprojekte, verkaufen ihre Büroflächen oder versuchen, dafür Untermieter zu finden.