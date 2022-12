Wie das Wohnen der Zukunft aussieht

Wie werden wir in Zukunft wohnen? Wie schonen wir Naturlandschaften, wie reagieren wir auf den Klimawandel? Welche Immobilienkonzepte, die wir heute noch gar nicht kennen, werden künftig eine Hauptrolle spielen?

Um Fragen wie diese geht es beim Immotopia 2023, einem Architekturwettbewerb, den die OÖNachrichten und Compact Immobilien mit ihren Partnern Energie AG, Hypo Oberösterreich und Strasser Steine zum zweiten Mal vergeben. Ideen für innovatives Wohnen können bis 15. Jänner auf www.immotopia.at eingereicht werden.

Hochgeladen werden können Konzepte, Zeichnungen, Skizzen, Fotos, Dateien, Visualisierungen und Audio-Beiträge. Teilnahmeberechtigt sind alle oberösterreichischen Schüler ab 14 Jahren, Lehrlinge sowie Studierende an einer oberösterreichischen Universität. Eingereicht werden kann einzeln, als Gruppe und als ganze Klasse. Dieses Jahr geht es beim Preis um drei Kategorien:

Neue Wohnkonzepte: In dieser Sparte geht es um die Fragen, wie Wohnen auf engstem Raum ohne Komfortverlust klappen kann, welche Funktion die Innenausstattung von Wohnungen übernehmen soll und wie Städte wieder fruchtbare Gärten werden.

Digitale Unterstützung: Hier werden Ideen gesucht, wie eine digitalisierte Wohnwelt aussehen soll, in der die Menschen künftig wohnen wollen. Auch die Funktion smarter Möbel und die Einsparung von Energie und Rohstoffen durch effiziente Geräte sollen eine Rolle spielen.

Nachhaltig wohnen 2050: Den Blick in die ferne Zukunft wagen Teilnehmer in der dritten Kategorie. Wie werden Familien in rund 30 Jahren mit Küche, Wohnen und Homeoffice umgehen? Wie können Bauträger umweltschonend bauen? Was kann modernes Wohnen zu einem gesunden Leben auf einem gesunden Planeten beitragen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt. Die Sieger der Kategorie erhalten je 2000 Euro. Eine Jury aus Vertretern der Sponsoren sowie aus anderen Bereichen wie Kunst, Kultur, Architektur und Handwerk kürt die besten Projekte.

