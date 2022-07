Es gibt sie, die "Corona-Gewinner". Dies auf ganz redlich-zufällige Weise. So geschehen beim Familienunternehmen FN Neuhofer in Zell am Moos (Bezirk Vöcklabruck). Der Produzent von Leisten und Profilen für Wand, Boden und Decke plante schon länger einen großen Zubau zur Firmenzentrale. Doch als das Coronavirus Europa im Frühjahr 2020 in den öffentlichen Tiefschlaf schickte, explodierte das Geschäft mit den Baumärkten, was FN Neuhofer "zufällig" traf.