Wie auf einer Weidefläche grüner Bahnstrom entsteht

Strom für den Zug, Schatten für die Tiere: Die ÖBB errichten in Taiskirchen im Innviertel eine Agri-Photovoltaikanlage für Bahnstrom, die laut eigenen Angaben eine umweltfreundliche Mehrfachnutzung ermöglicht.

Demnächst erfolgt der Baustart mit den Rammungsarbeiten der Unterkonstruktion für die PV-Anlage, im Frühling 2025 soll die Anlage fertiggestellt sein. Die Wiese unter den PV-Modulen diene als Weidefläche für 9600 Hühner und rund 100 Schafe. Bäume, Sträucher und Blühstreifen würden zu mehr Biodiversität beitragen, heißt es.

Das Pilotprojekt soll bei den ÖBB dazu beitragen, den Eigenversorgungsgrad mit grünem Bahnstrom auf 80 Prozent zu steigern. Derzeit sind es 60 Prozent. Auf einer Projektfläche von rund 18 Hektar erzielt die Photovoltaikanlage einen Jahresenergieertrag von rund 20 GWh (Gigawattstunden) – das entspricht in etwa 6700 Railjetfahrten von Linz nach Wien. Aufgrund der Nähe zum ÖBB-Unterwerk Riedau gelangt der produzierte 16,7-Hz-Bahnstrom mit einer Kabeltrasse von rund 2,5 km in das Bahnstromnetz der ÖBB.

Dabei werde auf bestehende Baustellen Rücksicht genommen, beispielsweise wird die Kabeltrasse mit dem Radweg zwischen Taiskirchen und Riedau errichtet.

Unabhängiger von Lieferanten

"Seit 2018 setzen wir auf 100 Prozent grünen Bahnstrom und versorgen darüber hinaus seit 2019 alle Gebäude, Anlagen und Containerterminals mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien. Wir sind gerne Vorreiter in Sachen Grünstrom und Mobilität", sagt Johann Pluy, Vorstand der ÖBB-Infrastruktur AG. Mit der Anlage in Taiskirchen schaffe man eine Doppelnutzung für Umwelt und Landwirtschaft.

Um unabhängiger von externen Energielieferanten zu werden, nehmen die ÖBB bis 2030 in Summe 1,6 Milliarden Euro in die Hand. Den Eigenversorgungsgrad mit Erneuerbaren bei den Betriebsanlagen will die Bahn von elf auf 67 Prozent steigern. Außerdem soll die Energieeffizienz beispielsweise durch die Modernisierung des Bahnstromnetzes oder die Gebäudeoptimierung um 25 Prozent gesteigert werden.

