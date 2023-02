Wer Österreich den Rücken kehrt, würde am liebsten in Italien wohnen

Wer in ein anderes Land zieht, erhofft sich in der Regel einen besseren Lebensstil.

Wenn es ums Wohnen und die Umzugsbereitschaft geht, sind die Österreicher im europäischen Vergleich grundsätzlich standorttreu. Das geht aus dem zweiten Teil des European Housing Trend Reports hervor, den das Maklernetzwerk Remax diese Woche präsentiert hat. Basis dafür waren Umfragen unter fast 2000 Menschen in Europa.

Demnach ist für 34 Prozent der Österreicher ein Umzug wahrscheinlicher geworden als noch vor einem Jahr. Umgekehrt ist für 28 Prozent ein Umzug weniger wahrscheinlich geworden. Für 38 Prozent der Österreicher hat sich die Übersiedelungswahrscheinlichkeit nicht verändert. Damit liegt Österreich im europäischen Durchschnitt: Ähnlich standorttreu sind auch die Slowenen, die Niederländer, die Deutschen und die Griechen.

Ein Fünftel der Österreicher kann sich laut der Umfrage vorstellen, ins Ausland zu übersiedeln oder dort eine Immobilie zu kaufen. Jene, die dies erwägen, hätten ein oder mehrere Länder im Visier, wobei sich offensichtlich Urlaubswünsche mit Wirtschaftsüberlegungen und Heimkehrträumen vermischten. "Zieldestination Nummer eins unter den Österreichern ist Italien", sagt Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer bei Remax Österreich. Dahinter folgen Deutschland, Kroatien, Spanien, Griechenland, Asien, Ungarn, Nordamerika, Portugal, Südamerika und Großbritannien.

Aus gesamteuropäischer Sicht zieht es die meisten Umzugswilligen nach Spanien, England, Deutschland, Italien, Nordamerika und Frankreich. Österreich liegt an siebenter Stelle unter den beliebtesten Einwanderungsdestinationen in Europa. Am höchsten ist die Bereitschaft, ins Ausland zu gehen, unter den Europäern bei den 19- bis 25-Jährigen: In dieser Altersgruppe hat mehr als die Hälfte der Befragten schon einmal darüber nachgedacht.

Die Idee, nach Österreich zu kommen, ist besonders in Ungarn, der Türkei, Slowenien, Kroatien, der Schweiz sowie in den Niederlanden ausgeprägt. Die größte Motivation, dem eigenen Land den Rücken zu kehren, ist sowohl europaweit als auch in Österreich gleich: ein besserer Lebensstil. Auch angenehmere Arbeitsbedingungen, der Ferienaspekt, die Flucht vor einer wirtschaftlich schwierigen Situation, ein Zweitwohnsitz sowie Umweltaspekte wurden als Gründe genannt.

Internet als Kriterium

Ins Auge stechen manche Details der Umfrage. So würde fast die Hälfte (44,1 Prozent) der Europäer nur dann einen Umzug in Betracht ziehen, wenn der neue Standort sowohl über eine hervorragende Festnetz- als auch eine perfekte Mobilfunkanbindung verfügt. Weitere 16,6 Prozent ausschließlich bei einer guten Mobilfunkanbindung und 13,4 Prozent nur bei guten Festnetzdiensten (mit 19,2 Prozent ist das Festnetz für die Briten am wichtigsten). Nur einer von vier Befragten zieht die digitale Anbindung nicht in den Entscheidungsprozess mit ein.

Übrigens: Auch die Rückkehr in die Heimat spielt eine Rolle für den Umzug. In Österreich ist dieser Wert mit 14 Prozent der Befragten "so hoch wie sonst nirgendwo sonst in Europa", sagte Reikersdorfer. Auf den weiteren Plätzen folgen die Schweiz, Frankreich und Deutschland.

