Weniger Baubewilligungen im vergangenen Jahr

Das teilte die Statistik Austria mit. Im ersten Corona-Jahr 2020 waren bundesweit 77.085 Wohnungen baubewilligt worden. 2019 und 2017 waren zum Vergleich Rekordjahre mit je rund 85.000 bewilligten Wohnungen gewesen. Das Minus von 6,1 Prozent bei Baubewilligungen für 2021 muss jedoch differenziert gesehen werden.

Neue Häuser mit ein bis zwei Wohnungen wurden offenbar stärker nachgefragt und legten bei den Bewilligungen um sieben Prozent auf 20.779 zu; was Rekord ist. Stark rückläufig waren hingegen Baubewilligungen in neuen Wohngebäuden mit drei oder mehr Wohnungen. Hier gab es ein Minus von 16,8 Prozent auf 35.719 Wohneinheiten. Schon 2020 gab es bei Mehrparteienhäusern ein Minus von 16,0 Prozent. Wien ist hier Ausreißer und nimmt, was neue Mehrparteien-Bauten betrifft, mit einem wesentlich höheren Anteil eine Sonderstellung ein.