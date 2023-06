Welser Delta-Gruppe verstärkt globales Team

Er war zuvor 18 Jahre bei der deutschen Staatsbank KfW tätig, die im Auftrag der deutschen Regierung oder der EU-Kommission Entwicklungshilfeprojekte finanziert. Mit Strasser will Delta mit Standort in Wien den Dienstleistungsfokus in der Entwicklungszusammenarbeit ausbauen. Das Unternehmen mit 350 Beschäftigten ist einer der größten Gesamtdienstleister im Hochbau in Österreich.

