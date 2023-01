Was Luxushäuser in Skigebieten kosten

Die Stadt Aspen in Colorado gilt als teuerstes Pflaster für Häuser in Skigebieten.

Dafür wurden Wohnimmobilien in Ländern mit Repräsentanz des Hamburger Unternehmens unter die Lupe genommen. Alle Preise in Franken, US-Dollar und kanadischen Dollar wurden auf Basis des aktuellen Währungskurses in Euro umgerechnet.

Die weltweit höchsten Preise für Ski-Immobilien sind demnach in den Rocky Mountains im US-Bundesstaat Colorado zu finden. Bis zu 77.000 Euro kostet in der Stadt Aspen der Quadratmeter in einem Apartment oder Chalet in Top-Lagen, zu denen neben dem Zentrum auch die benachbarten Orte Snowmass Village, Basalt und Carbondale zählen. 95 Prozent der Nachfrage entfällt laut Engel & Völkers auf US-Amerikaner, der Rest auf Briten, Deutsche, Franzosen, Brasilianer, Argentinier und Mexikaner. Viele würden das Rundum-Paket aus Skigebiet, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten schätzen, heißt es.

Nur unwesentlich weniger kostet eine Immobilie im nahe gelegenen Vail. Dort muss man bis zu 72.000 Euro für den Quadratmeter hinlegen. Zu den besten Lagen gehören das Vail Village und das benachbarte Beaver Creek Village, in dem auch der Skiweltcup-Tross jedes Jahr Station macht.

Den dritten Platz in der weltweiten Rangliste teilen sich die Schweizer Nobelskiorte Sankt Moritz und Gstaad, die damit die teuersten Regionen für Ski-Immobilien in den Alpen darstellen. Die Quadratmeterpreise betragen hier bis zu 60.000 Euro. 70 Prozent der Käufer sind Schweizer, der Rest Deutsche, Italiener und andere Europäer. Die Nachfrage übersteigt das limitierte Angebot, das treibt wiederum die Preise. "Wir haben in den vergangenen zwei Jahren vermehrt den Wunsch beobachtet, das Objekt über die Skisaison hinaus zu bewohnen und auch hier zu arbeiten. Die Nutzung der Ferienimmobilie als Erst- und Zweitwohnsitz geht teilweise fließend ineinander über", sagt Barbara Jost, Lizenzpartnerin von Engel & Völkers in Sankt Moritz.

Das teuerste Pflaster fürs Wohnen in Österreich ist und bleibt Kitzbühel. Das gilt auch für Ski-Immobilien. Bis zu 26.000 Euro werden für einen Quadratmeter verlangt – im Zentrum, in den Ortschaften Lebenberg, Bichlalm sowie am Fuße des Hahnenkamms. Die Hälfte der Käufe geht auf Österreicher zurück, auch Deutsche, Niederländer oder Briten zieht es in den Tiroler Skiort.

In Kanada ist Whistler in British Columbia das exklusivste Skigebiet. Für Immobilien in Bestlage sind bis zu 25.000 Euro pro Quadratmeter fällig. Gefragt bei Käufern sind die Lage in der Natur und die Schneesicherheit.

