Warum in New York Büros Wohnungen weichen sollen

Das pulsierende Herz einer Weltmetropole sieht wahrlich anders aus: Wer Anfang 2023 die Third Avenue in Midtown Manhattan hinunterspaziert, dem schlägt die Abwesenheit von Geschäftigkeit entgegen. Vor allem hier im Zentrum New Yorks stehen Bürogebäude nach der Corona-Pandemie zu großen Teilen leer.

Gleichzeitig ist der Wohnungsmarkt überlastet, und Mieten explodieren. Die Idee: den Business-Stadtteil fürs Wohnen öffnen.

Die Häuserschluchten könnten sich bald von Grund auf ändern – doch es gibt Hindernisse. "Es gibt eine Wohnungskrise. New York City benötigt etwa 500.000 neue Wohneinheiten, um mit der Nachfrage Schritt zu halten", sagt John Sanchez von der Initiative "5 Borough Housing", die mehr erschwingliche Wohnungen in der Ostküstenmetropole erreichen will. "Es gibt wachsende Büroleerstände, und wir glauben, dass es eine Gelegenheit gibt, diese zu Wohnungen zu machen, um die Krise zu bewältigen."

Die Initiative setzt sich dabei vor allem dafür ein, die Gebäude Manhattans zugänglich für New Yorker aller Schichten zu machen. "Es ist an der Zeit, dass Manhattan seiner Verantwortung gerecht wird, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen", sagt Sanchez. Steueranreize für Hausbesitzer und Änderungen von Gesetzen, die Wohnraum in gewissen Teilen von Midtown beschränkten, könnten so zu einer Entspannung der Wohnungssituation in New York führen.

2500 Dollar für 40 Quadratmeter

Die Situation in New York ist katastrophal: Wer zu akzeptablen Preisen leben will, also etwa nicht mehr als 2500 Dollar pro Monat für eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 40 Quadratmetern zahlen will, muss lange suchen. Laut der Immobilienfirma DouglasElliman betrug die Durchschnittsmiete in Manhattan im Dezember 5243 Dollar (4766 Euro) – 18 Prozent mehr als 2021. Extremer Nachfrage steht ein zu kleines Angebot in der 8,8-Millionen-Einwohner-Stadt gegenüber.

Gleichzeitig fand eine Studie von Wissenschaftern der Columbia Universität heraus, dass die zunehmende Arbeit von zu Hause nach der Corona-Pandemie den Wert und die Erlöse für Bürogebäude deutlich mindert. Viele Firmen brauchen den teuren Raum nicht mehr und verkleinern ihre Fläche.

Teile von Midtown wie die Third Avenue, wo vor allem die eher alten Gebäude von 1950 bis 1980 stehen, haben es doppelt schwer: Firmen wandern in modernere Gebäude ab, viele davon in den neuen Stadtteil Hudson Yards im Westen Manhattans.

Bürgermeister Eric Adams hat deshalb einen ehrgeizigen Plan: "In den kommenden Wochen werden wir die Arbeit beginnen mit dem Ziel, mehr Wohnraum zu schaffen, einschließlich mietgebremster Wohnungen in Midtown Manhattan, wo die derzeitige Einteilung in Zonen nur Produktions- und Büroflächen zulässt", ließ sein Büro vor wenigen Tagen mitteilen.

Starre Regeln, wenig Licht

20.000 neue Wohnungen könnten so im Herzen New Yorks nahe dem Times Square entstehen. Ein Beispiel für eine solche Veränderung gab es nur wenige Kilometer entfernt: In Downtown Manhattan, an der Südspitze der Halbinsel, wurden nach den Anschlägen vom 11. September 2001 viele Büros in Luxuswohnungen umgebaut. Doch in Midtown gibt es neben jahrzehntealten Regularien, die aus dem Weg geräumt werden müssen, und nötigen umfassenden Finanzierungen auch ein logistisches Problem.

Anders als in Downtown ist die Umwandlung vieler Bürogebäude dort schwierig: Sie wurden oft für ausladende Räume konstruiert, in denen Fenster und damit natürliches Licht mitunter rar sind. Die Grundflächen so zurechtzuschneiden, dass sie wohnlichen Anforderungen gerecht werden, ist in vielen Gebäuden eine Herausforderung.

Andere Hochhäuser könnten dagegen relativ leicht umgebaut werden und mit Hilfe der Stadt bald Zehntausenden Menschen ein neues Zuhause bieten. Einer von vielen notwendigen Schritten, um New Yorks Wohnungskrise entgegenzusteuern – und Midtown zu neuem Leben zu verhelfen.

John Sanchez jedenfalls könnte sich vorstellen umzuziehen: Wenn alles so laufe, wie "5 Borough Housing" es sich idealerweise vorstelle, werde es bald bezahlbaren Wohnraum mitten im Businesszentrum Amerikas geben. "Und meine Frau und ich würden dann definitiv in Betracht ziehen, nach Midtown zu ziehen", sagt er.

