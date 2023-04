Vonovia stößt Immobilienpaket an US-Investor ab

Die Transaktion könnte eine Signalwirkung für den kriselnden deutschen Immobilienmarkt haben, in dem es angesichts hoher Zinsen und fallender Immobilienpreise in den vergangenen Monaten kaum noch zu größeren Verkäufen gekommen war. Zu Vonovia gehören in Österreich Buwog und Conwert.

Vonovia werde das mehr als 21.000 Wohnungen umfassende "Südewo"-Portfolio weiter bewirtschaften, teilte der Konzern diese Woche mit. Mit dem Erlös generiere man rund die Hälfte des angestrebten freien Cashflows aus der Veräußerung von Vermögenswerten in Höhe von zwei Milliarden Euro.

Konzernchef Rolf Buch hatte wegen der Krise auf dem Immobilienmarkt angekündigt, sich nach dem Expansionskurs der Vorjahre von Wohnungen trennen zu wollen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper