Vio Plaza: Wiener Großprojekt der Real Treuhand nimmt Formen an

166 freifinanzierte Mietwohnungen im ersten bis zwölften Obergeschoß, 10.000 Quadratmeter Geschäftsflächen auf drei Etagen, 22.000 Quadratmeter Büroflächen für 1250 Arbeitsplätze, ein Hotel mit 265 Zimmern und ein Fitnesscenter mit 3000 Quadratmetern Fläche entstehen auf den sogenannten Komet-Gründen zwischen der Rechten Wienzeile und der Schönbrunner Schloßstraße im Bezirk Meidling. Das Investitionsvolumen beträgt 318 Millionen Euro.

Den internationalen Architektenwettbewerb hatte das Wiener Büro Delta Podsedensek gewonnen. Der Spatenstich war im Jänner 2020, diesen Mittwoch hat das Richtfest stattgefunden. Im November 2023 wird der Shopping-Bereich eröffnet, im Dezember beginnt der Bezug der Wohnungen, das Hotel soll voraussichtlich im März 2024 eröffnen.

So werden die Geschäftsflächen auf drei Stockwerken aussehen. Bild: Prokop/RLB

RLB-Generaldirektor Heinrich Schaller sprach beim Richtfest von einem "multifunktionellen Gebäudekomplex und Nahversorgungszentrum in bester Lage im Südwesten Wiens." Darum laufe trotz herausforderndem Umfeld auch die Vermarktung sehr gut, sagt RLB-Beteiligungsvorstand Reinhard Schwendtbauer. Der Standort ist am Wienfluss gelegen und an die U4-Station Meidling Hauptstraße angebunden.

RLB-Generaldirektor Heinrich Schaller Bild: Prokop/RLB

Wärmetauscher mit 180 Metern

Vio-Plaza-Geschäftsführer Andreas Harich weist auf das "effiziente und nachhaltige Energiemanagement" hin. Mehr als 2300 Quadratmeter Photovoltaikflächen werden auf Dach und Fassade installiert. Die Energiesteuerung optimiert den Verbrauch.

Vio-Plaza-Geschäftsführer Andreas Harich Bild: Prokop/RLB

Das Abwasser aus dem Wiental-Kanal wird zur Erzeugung von Wärme und Kälte genutzt. Dafür wird im Kanal ein 260-Meter-Stück so verlegt, dass das Abwasser für die Kühlung und für ein Drittel der Beheizung genutzt werden kann. Ein 180 Meter langer Wärmetauscher in den neuen Kanälen leitet die Energie umwelt- und materialschonend in den Heiz- bzw. Kühlkreislauf. Mit dem Wärmetauscher kann die im Kanalwasser vorherrschende Grundtemperatur von durchschnittlich 16 Grad Celsius in der hauseigenen Energiezentrale mittels Wärmepumpe weiter erhöht werden.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens