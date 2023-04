Versicherungsverband: Jedes vierte heimische Gebäude erdbebengefährdet

Erdbeben in Österreich seien ein unterschätztes Risiko und etliche Gebäude in Österreich gefährdet: Zu diesem Schluss kommt der Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO) in einer diese Woche verkündeten Statistik.

Demnach führen Erdbeben hierzulande alle zwei bis drei Jahre zu Schäden an Gebäuden. Rund 23 Prozent der Gebäude in Österreich seien zudem gefährdet, bei Erdbeben einzustürzen oder stark beschädigt zu werden. Die betroffenen Bauten sind größtenteils vor 1945 erbaut, wo es noch keine entsprechenden baulichen Vorgaben gab. Umso wichtiger sei es deshalb, auf einen guten Bauzustand eines Gebäudes zu achten und eine Bauwerksverstärkung vorzunehmen, heißt es vom VVO.

Jährlich würden in Österreich mehr als 50 Erdbeben vorkommen. Jedoch schätzten 98 Prozent der Landsleute Erdbeben nicht als "relevante Gefahr" ein.

Mehrere Erdbeben in Österreich

Zuletzt gab es einige Erdbeben. Am 30. März war Gloggnitz in Niederösterreich mit einer Magnitude von 4,2 auf der Richterskala betroffen, vergangenes Wochenende gab es in der Ortschaft erneut ein Beben mit der Stärke von 1,3. In Sankt Veit/Glan in Kärnten und in Pertisau in Tirol bebte ebenfalls kürzlich die Erde.

Der VVO kritisiert, es fehle in Österreich eine flächendeckende Versicherungslösung. "Wir benötigen für eine österreichweite Versicherbarkeit dieser Naturgefahr gesetzliche Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, den Versicherungsschutz flächendeckend zur Verfügung stellen zu können. Leider konnten wir hier seitens der Politik noch keine Unterstützung erreichen", sagt VVO-Vizepräsident Klaus Scheitegel. Bei einem schweren Erdbeben seien Milliardenschäden zu erwarten.

Das stärkste Erdbeben der vergangenen Jahrzehnte ereignete sich in Österreich am 16. April 1972 in Seebenstein in Niederösterreich mit einer Stärke von 5,4. Die Folge waren erhebliche Schäden an Gebäuden und Infrastruktur. Im Mai 1976 gab es in Friaul ein Erdbeben mit einer Stärke von 6,5 – das Beben war in fast ganz Österreich zu spüren und führte zu erheblichen Gebäudeschäden in Südösterreich.

Im Fall eines Erdbebens soll man im Haus bleiben, unter einem Türstock oder Tisch Schutz suchen und sich im Freien von Gebäuden fernhalten, rät der VVO.

