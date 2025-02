Vermittlungsplattform Airbnb verdient mehr und will Geschäftsfeld erweitern

Airbnb ist auf Wachstumskurs. Die Wohnungsvermittlungsplattform mit Zentrale in San Francisco in den USA setzte im Vorjahr 10,5 Milliarden Euro um und erwirtschaftete einen Gewinn von 2,5 Milliarden Euro. Das geht aus kürzlich präsentierten Zahlen hervor.

Ein Grund sei die verbesserte Performance der Buchungsplattform, sagte Mitgründer und Konzernchef Brian Chesky. Finanzchefin Ellie Mertz ergänzte: "Unsere Produktverbesserungen und gezielte Marketingmaßnahmen haben es uns ermöglicht, klassische Hotelgäste für unsere Plattform zu gewinnen. Dadurch konnten wir unsere Marktanteile weiter ausbauen."

Trotzdem spürt Airbnb Gegenwind der Konkurrenz bei Kurzzeitvermietungen. Daran wird sich kurzfristig nichts ändern, wie die verhaltene Prognose für das Umsatzwachstum im ersten Quartal zeigt: Das Unternehmen rechnet mit einem Plus von vier bis neun Prozent. Die Marketingausgaben stiegen um 22 Prozent auf zwei Milliarden Euro, was rund 19 Prozent des Umsatzes entspricht.

Das könnte Sie auch interessieren:

"Von unserem Kern entfernen"

Bereits für 2024 hatte Chesky eine Ausweitung der Geschäftsfelder von Airbnb angekündigt. Nun hat er das Vorhaben auf das nächste Update der Plattform im Mai dieses Jahres verschoben. Der Fokus solle auf der Vermittlung von Produkten liegen, die Kunden häufiger benötigen könnten. Und es werde auch um Dinge gehen, die Airbnb-Nutzer nicht suchen würden, sagte Chesky: "Irgendwann werden wir uns immer weiter von unserem Kern entfernen." Der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte Chesky vorigen Herbst, er wolle vermeiden, dass die Gründung von Airbnb im Jahr 2007 "die beste oder einzige Idee" in seinem Leben gewesen sei.

Zu den Neuerungen bei Airbnb gehört unter anderem eine stärker personalisierte App, die laut Chesky beispielsweise Reiseziele vorschlägt, "die nicht so überlaufen sind". Wer zum Beispiel nach Barcelona suche, bekomme auch Wohnungen außerhalb der Innenstadt angezeigt. Zu der Kritik, Airbnb sei ein wesentlicher Faktor bei überlaufenen Innenstädten, sagte Chesky, Overtourism habe "zum großen Teil mit Touristen zu tun, die in Hotels übernachten oder nur für einen Tag mit Kreuzfahrtschiffen kommen". Es gebe natürlich Airbnbs in Innenstädten, aber man sei auch in Stadtvierteln vertreten, in denen sich kaum Hotels befänden. Zwar sei Airbnb durchaus Teil des Problems, aber auch zu dessen Lösung trage man bei, weil die Plattform die Touristen stärker über die ganze Stadt verteile. Zudem bewege sich das Geschäft "immer mehr hin zu längeren Aufenthalten". Längerfristig stellt sich Chesky vor, "dass die Menschen über Airbnb ihre Mieten bezahlen".

Airbnb wird jährlich auf rund 1,6 Milliarden Geräten genutzt. "Die Leute verwenden unsere Plattform ein oder zwei Mal im Jahr. Und ich würde mich freuen, wenn sie die Plattform eines Tages ein oder zwei Mal pro Woche verwenden", so Chesky.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper