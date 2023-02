Vario-Haus hat Hecker übernommen

Die Geschäfte am Standort Berching im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz werden künftig gemeinsam geführt. Die Niederösterreicher werden dadurch in Deutschland stärker vertreten sein.

Fix sei, dass die bisherigen Besitzer der Hecker-Gruppe – Johann und Tanja Hecker mit Sohn Tobias Hecker – "im Unternehmen bleiben und es zusammen mit Josef und Daniel Gruber von Vario-Haus weiterführen werden", wurde mitgeteilt. Sämtliche Mitarbeiter- und Ausbildungsverträge blieben aufrecht. Hecker hat 22 Mitarbeiter, die 1983 von Josef Gruber gegründete Vario-Bau Fertighaus beschäftigt 180 Personen.

