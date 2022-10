Ukraine-Krieg und Energiekrise befeuern Nachfrage nach Kachelöfen

Es ist ein Mix aus mehreren Faktoren, der den Kachelofenherstellern und -händlern derzeit eine Sonderkonjunktur beschert. "Die Auftragsbücher unserer Mitgliedsbetriebe sind voll, das Interesse ist groß", sagte diese Woche Thomas Schiffert, Geschäftsführer des Österreichischen Kachelofenverbandes, bei einem Online-Pressegespräch.

Mitglieder des Verbands sind die Bundesinnung der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker und damit rund 600 Hafnerbetriebe in Österreich. Auch 50 Industriefirmen gehören dazu.

Die Entwicklung habe sich schon zu Beginn der Corona-Pandemie abgezeichnet und mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen steigenden Energiekosten verstärkt, sagte Schiffert. Während der Corona-Pandemie habe es ein Nachfrageplus von 30 Prozent gegeben, heuer sei die Nachfrage um 50 Prozent gestiegen.

Rund 450.000 Kachelöfen gibt es laut Angaben des Verbands derzeit in Österreich. Dies entspreche 13 Prozent aller Haushalte und einer installierten Leistung von 2000 Megawatt. Pro Jahr würden rund 10.000 neue Kachelöfen installiert. Das Potenzial sei damit noch nicht ausgeschöpft, sagte Schiffert. Es liege bei 12.000 bis 15.000 Öfen pro Jahr.

"Ein Kachelofen ist immer ein Unikat, das vom Hafner, Ofenbauer oder Ofensetzer individuell geplant und an Ort und Stelle gesetzt wird", so Schiffert. Der Bau dauere in der Regel eine Woche, ein Schornstein sei dafür unerlässlich. Mit der steigenden Nachfrage und den zunehmenden Materialkosten würden auch die Preise für die Kachelöfen derzeit anziehen. Im Vergleich zum Vorjahr seien Öfen um zehn Prozent teurer geworden, und wenn es so weitergehe, sei eine weitere Preissteigerung von zehn Prozent realistisch, betonte der Verbandschef.

Preise ab 9000 Euro

Die Preise für Kachelöfen beginnen laut Schiffert bei 9000 Euro und bewegen sich im Durchschnitt zwischen 12.000 und 15.000 Euro. Wer sich für einen Kachelofen entscheidet, muss Geduld mitbringen, bis dieser zum ersten Mal angeheizt werden kann. Man müsse mit Wartezeiten von vier bis fünf Monaten rechnen, es gebe aber Unterschiede zwischen den Hafnerbetrieben, so Schiffert.

Der Branchenvertreter hob auch die Lebensdauer von Kachelöfen hervor: Diese liege bei rund 30 Jahren, was doppelt so lang sei wie bei anderen Heizsystemen. Es gebe sogar Öfen, die mehr als 100 Jahre alt seien und noch funktionieren. (rom)

Forderung des Verbands an den Gesetzgeber

Im Jahr 2012 ist die Richtlinie des OIB (Österreichisches Institut für Bautechnik), die in jeder Wohneinheit mindestens in einem Raum einen Rauchfang vorschreibt, gefallen. Damals hat man Kostenargumente dafür ins Feld geführt. Der Kachelofenverband fordert vom Gesetzgeber, diese Richtlinie wieder einzuführen. Denn die aktuelle Situation und Sorgen vor einem Blackout zeigten, wie wichtig es sei, auch in Wohnungen von Mehrparteienhäusern mindestens einen Raum ohne Strom heizen zu können.

Zum Feinstaub sagte Schiffert, die Emissionswerte der Kachelöfen in Österreich seien in den vergangenen 20 Jahren um 85 Prozent gesunken.