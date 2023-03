WELS. Der Welser Projektentwickler Consulting Company Immobilien (CC) beginnt heuer zwei neue Wohnbauvorhaben und stellt zwei in Bau befindliche Anlagen fertig. "Anders als zahlreiche Mitbewerber stoppen oder verschieben wir keine Projekte", teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Im Sommer wird das Gebäude Huttengasse mit 44 Mietwohnungen im 14. Wiener Gemeindebezirk an seine Bewohner übergeben, im Herbst dann ein Gebäude in der Erzherzog-Karl-Straße im 22. Bezirk mit 40 Wohnungen. 50 neue Wohnungen entstehen in der Kobelgasse im elften Bezirk, sie sollen im Sommer 2025 fertig werden. Und erstmals baut CC in Linz: In der Parzhofstraße in Urfahr/Auberg entstehen 42 Wohnungen.

SALZBURG. Wüstenrot-Generaldirektorin Susanne Riess-Hahn spricht sich für Erleichterungen bei Wohnkrediten aus. Der Erwerb von Eigentum sei angesichts strengerer Vergaberichtlinien und höherer Zinsen für viele junge Menschen und Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen schwierig. Die geplanten Änderungen bei den Vergaberichtlinien können ihrer Ansicht nach nur ein erster Schritt sein. Wohnungseigentum sei auch ein wichtiges Vorsorgethema. Die umstrittene Verordnung sei in Zeiten einer anderen Zinslandschaft entstanden.

METTLACH. Der deutsche Keramikhersteller Villeroy & Boch blickt trotz teurerer Energie und inflationsbedingter Konsumzurückhaltung auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Im Vergleich zu 2021 steigerte das Familienunternehmen den Umsatz um 5,2 Prozent auf 994,5 Millionen Euro und das operative Ergebnis (Ebit) um sieben Prozent auf 96,8 Millionen Euro. Das 275 Jahre alte Unternehmen forciert den digitalen Vertrieb als ein "unendliches Schaufenster".

