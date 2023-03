HAMBURG. Die Hotelkette Leonardo Hotels, die zur Fattal Hotel Group in Israel gehört, expandiert. Im Juli eröffnet die Kette in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs ein Hotel mit 236 Zimmern. Zu Leonardo Hotels zählen seit Oktober 2022 auch die Hotels der Star-Inn-Gruppe, darunter jenes in der Linzer Steingasse.

WASHINGTON. In den USA sind die Ausgaben für Bauvorhaben im Jänner gefallen. Zum Vormonat gingen sie um 0,1 Prozent zurück, teilte das US-Handelsministerium mit. Ökonomen hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet, nach einem deutlichen Minus von 0,7 Prozent im Dezember. Der US-Bausektor wird seit einiger Zeit durch stark gestiegene Hypothekenzinsen belastet.

ZüRICH. Der Schweizer Immobilienmarkt steuert laut Credit Suisse nach dem Hoch der vergangenen Jahre auf eine weiche Landung zu. Die Leerstände dürften weiter sinken, die Mietpreise kräftig zulegen. Gleichzeitig bleibe das Angebot knapp. Bei Mietwohnungen drohe gar ein Wohnraummangel, weil die Zuwanderungszahlen hoch seien und Mietwohnungen gefragt blieben, hieß es.

