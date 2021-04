BERLIN. Die Aufträge für das deutsche Bauhauptgewerbe sind im Februar so hoch ausgefallen wie noch nie in diesem Monat. Sie summierten sich auf rund 7,1 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das waren 7,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor "und damit der höchste jemals gemessene Wert an Neuaufträgen in einem Februar in Deutschland". Gleichzeitig warnen Forscher vor einer Blasengefahr auf dem Immobilienmarkt.

CASTIGLIONE DI SICILIA. Im Dorf Castiglione di Sicilia am Fuße des Vulkans Ätna werden 900 leer stehende Häuser zum Schnäppchenpreis verkauft. Etwa die Hälfte der Gebäude ist in einem desolaten Zustand und zum symbolischen Preis von einem Euro zu haben. Der Rest wird ab 4000 bis 5000 Euro verkauft. Mit diesem Projekt möchte Bürgermeister Antonio Camarda seinem Dorf neues Leben einhauchen: Castiglione hatte einst 14.000 Bewohner, jetzt sind es nur noch 3000.