Trendforscher Horx: "Kreative werden die bestimmenden Kräfte sein"

Die wirtschaftlich schwierige Lage drückt derzeit auf die Stimmung. Dazu kommt ein diffuser Zeitgeist, der alles hinterfragt, verunsichert und vom Gefühl geprägt ist, nichts mehr beherrschen zu können. Diese Gemengelage bestimmt laut dem Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx zurzeit das Denken und (Nicht-)Handeln von vielen Menschen.

Dass in der Menschheit aber auch viel Innovation und Kreativität steckt, zeigte Horx bei seinem Vortrag beim Bautag der Landesinnungen Bau und Bauhilfsgewerbe der Wirtschaftskammer Oberösterreich auf, der diese Woche in Linz stattgefunden hat. Der Zukunftsforscher nannte dafür Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und Bauwerke als Beispiel: "Man wird wieder optimistischer, wenn man sieht, was nur beim nachhaltigen und energetischen Wandel jetzt schon möglich ist."

Der Zukunftsforscher verbreitete Zuversicht: Die Menschheit werde die Zeiten der Zerstörung und Disruption hinter sich lassen, "die Kreativen, Innovativen und Konstruktiven werden wieder die bestimmenden Kräfte sein".

Beim Bautag, zu dem rund 400 Besucher gekommen waren, wurde, wie berichtet, auch positiv in die Zukunft geblickt. Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer und Martin Greiner, Landesinnungsmeister des Bauhilfsgewerbes, sprachen von vielen Anzeichen für eine Schubumkehr. Angesichts des Auslaufens der strengen Kreditvergaberichtlinien (KIM-Verordnung), sinkender Zinsen und einer verstärkten Nachfrage von Privaten könne die Bauwirtschaft mit Tatendrang in die Zukunft blicken.

v.l.: Martin Greiner, Doris Hummer, Norbert Hartl, Wolfgang Holzhaider Bild: Cityfoto/Pelzl-Mayrwöger

Eine Karikatur und ein T-Shirt

Die Veranstaltung wurde auch genutzt, um den langjährigen Bau-Innungsmeister Norbert Hartl zu verabschieden. Hummer, Greiner, der neue Bau-Innungsmeister Wolfgang Holzhaider sowie Michael Pecherstorfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, dankten Hartl für sein jahrelanges Engagement und überreichten ihm unter anderem eine Karikatur sowie ein spezielles "Profi-am-Werk"-T-Shirt. Hartl, Chef der Schmid Baugruppe in Frankenburg, war 15 Jahre lang an der Spitze der Landesinnung gestanden. Im Dezember hatte er die Funktion offiziell übergeben.

