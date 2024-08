Touristen nächtigen jetzt im Beatles-Konzertclub

Der Club, in dem die Beatles ihre ersten Konzerte gespielt haben, wird seit kurzem als Touristenunterkunft auf der Plattform Airbnb vermietet. Das Haus in der Nähe von Liverpool beherbergte im Keller einst den Casbah Coffee Club, in dem ab 1959 die Konzerte der ersten John-Lennon-Gruppe Quarrymen und später die ersten Konzerte der Beatles stattfanden.

"Der Casbah ist der Ort, an dem alles begann. Wir haben beim Anstreichen geholfen und vieles mehr. Für uns war er unser persönlicher Club", wird Beatles-Mitglied Paul McCartney auf der Homepage des Clubs zitiert. Vermietet werden die Suiten in der Etage oberhalb des ehemaligen Clubs vom ersten Schlagzeuger der Beatles, Pete Best, und dessen Bruder Roag. Zu Zeiten des Casbah Coffee Clubs gehörte das Haus im östlichen Liverpooler Vorort West Derby ihrer Mutter Mona Best.

"Mit der Eröffnung des Casbah wurde hier jeden Samstagabend gefeiert", erinnert sich der heute 82-jährige Pete Best in einem Interview mit der britischen Nachrichtenagentur PA. "Deswegen sagen wir: Die Beatles haben hier gespielt, die Beatles haben hier gefeiert, die Beatles haben hier geschlafen." Den Fans die Möglichkeit geben zu können, es ihren Idolen gleichzutun, sei auch ein Traum seiner Mutter gewesen.

Umgerechnet 146 Euro kostet eine Nacht in einer der mit Postern und Gitarren dekorierten Suiten, benannt nach McCartney, Lennon, George Harrison und Stuart Sutcliffe, dem ersten Bassisten der Beatles. Ein Ringo-Starr-Zimmer gibt es nicht, denn der kam erst nach der Schließung des Casbah Coffee Clubs zur Band dazu.

