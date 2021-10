Tirol plant einen Mietpreisspiegel für alle Gemeinden

Eine Datenbank, wie sie 2019 für die Landeshauptstadt Innsbruck erstellt wurde, soll im kommenden halben Jahr auf ganz Tirol ausgerollt werden, informierte das Land in einer Aussendung. Damit sollen die realen Mietkosten inklusive Betriebs- und Heizkosten regional erfasst werden. Ziel sei es auch, Unterstützungen für Wohnkosten treffsicherer zu machen.

Neben Salzburg sei Tirol das Bundesland mit den österreichweit höchsten Durchschnittsmieten, so Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne). Die Mindestsicherung spiele hier eine wichtige Rolle, um Menschen in finanzieller Not bei der Bewältigung ihrer Kosten für Lebensunterhalt, Wohnen und Krankenversorgung zu unterstützen. Steigende Mieten würden es für viele Menschen fast unmöglich machen, leistbaren Wohnraum zu finden, so Wohnbaulandesrätin Beate Palfrader (VP).