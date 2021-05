Im Bankvereinsgebäude in der Wiener Schottengasse wird seit dieser Woche wieder gehandelt – dieses Mal allerdings vor allem mit Lebensmitteln und Delikatessen. Die Handelskette Spar eröffnete dort einen neuen Interspar-"Hypermarkt". Der Bankbetrieb in der ehemaligen Zentrale der Creditanstalt und späteren Bank Austria wurde 2016 geschlossen. Nun kehrt endlich Leben in den historischen Kassensaal zurück.