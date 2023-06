Studentenheime in Europa: Nachfrage höher als Angebot

Das geht aus einer Analyse des Immobilienberaters CBRE hervor. Das Interesse der Investoren basiere vor allem auf den guten Rahmenbedingungen und den steigenden Renditen.

"Der europäische Markt für studentisches Wohnen hat in den vergangenen Jahren ein starkes Investoreninteresse auf sich gezogen, was zu einer starken Nachfrage führt", sagt Laura Holzheimer von CBRE. Das liege auch an der steigenden Zahl der Studenten. Allerdings halte das Angebot an Wohnheimen nicht mit der Nachfrage Schritt, und der Bestand sei häufig fragmentiert und veraltet.

Selbst wenn alle geplanten Projekte fertiggestellt würden, bleibe die Versorgungsquote mit Studentenwohnheimen in Europa bei weniger als 15 Prozent. In Österreich sind es laut CBRE zehn Prozent. Trotz staatlicher Maßnahmen werde die Nachfrage weiter das Angebot übersteigen, so Holzheimer.

